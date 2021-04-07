MSI продала три миллиона мониторов с 2016 года

MSI рада объявить о продаже трех миллионов мониторов с 2016 года. Тогда компания вышла на рынок мониторов с моделью MSI Optix G27C.

В честь исторического события, MSI представила монитор ограниченной серии Optix MAG274QRF-QD. Он сочетает в себе все последние достижения в области мониторов. Монитор выполнен в красном цветовом исполнении с фирменной RGB-подсветкой Mystic Light на задней панели. MSI Optix MAG274QRF-QD предлагает 27 дюймовую панели с разрешением 2560 на 1440 пикселей, частоту обновления 165 Гц, время отклика 1 мс.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом и продолжить выпускать более совершенные и высококачественные мониторы прислушиваясь к геймерам.

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