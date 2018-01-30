MSI выпускает гарнитуру GH60 GAMING

GH60 GAMING с помощью 50-миллиметровых неодимовых динамиков с сертификатом Hi-Res, модель Immerse GH60 обеспечивает очень подробный и кристально чистый звук. Если вы пытаетесь услышать малейшие движения противника или просто хотите насладиться любимой музыкой во всей красе. Разъем для наушников 3,5 мм не только обеспечивает удобство в компьютерных играх, но также и в мобильных устройствах для общения с друзьями. Благодаря эргономичному дизайну гибкое оголовье GH60 и мягкие вкладыши обеспечивают удобную посадку, которая равномерно распределяет вес гарнитуры, при этом все еще полностью закрывая уши, чтобы изолировать отвлекающие шумы.