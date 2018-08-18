MSI выпускает изогнутые мониторы Optix MAG241C и Mag271c

Optix MAG271C и MAG241C имеет частоту обновления 144hz, изогнутую VA матрицу и супер-быстрое время отклика 1ms для безупречного и плавного игрового процесса.Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 1920x1080 и он поддерживает широкую цветовую гамму DCI-P3 90% и sRGB 115% с широкими углами обзора 178°. Серия также использует фирменное программное обеспечение от MSI, которое позволяет геймерам контролировать настройки монитора, включая контрастность и яркость прямо с рабочего стола Windows.MAG271C и MAG241C доступны для покупки на Amazon за $299.99 и $229.99 соответственно.