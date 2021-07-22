MSI выпустила игровой монитор G273QPF с разрешением WQHD

Компания MSI добавила в свой ассортимент игровых мониторов, модель MSI G273QPF. Новинка оснащена 27-дюймовой панелью IPS с быстрым временем отклика 1 мс и частотой обновления 165 Гц. Модель поддерживает технологию AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для обеспечения плавного игрового процесса.

Разрешение монитора составляет 2560 x 1440 пикселей. Цветовой охват 99% sRGB, 93% DCI-P3. MSI G273QPF предлагает максимальную яркость 300 кд/м2 и коэффициент контрастности 1000: 1. Монитор имеет расширенные настройки меню, поэтому пользователь может настроить его под свои задачи. На задней панели расположены USB порты, два разъема HDMI 2.0b и один порт Displayport 1.2, а также 3,5 мм аудиоразъем. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота в стороны и поворота на 90 градусов.

Монитор MSI G273QPF поступил в продажу, ориентировочная стоимость составляет около 400 евро.
Комментарии и отзывы MSI G273QPF
MSI представила монитор Optix MAG301RF...
Компания MSI представила монитор Optix MAG301RF. Новинка имеет кривизну 1000R с панелью IPS. Монитор отли...
Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый...
В центре внимания игровой монитор GIGABYTE M27Q с разрешением QHD и обновлением 170 Гц. Из особенностей е...
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игров...
В рамках «Лаборатории» мы детально тестировали игровой монитор ...
Еще больше функциональности в новом мони...
Представлена новый многофункциональный монитор - Philips 498P9Z. Новинка предлагает 49-дюймовую VA-панель...
Представлен 49-дюймовый монитор Philips ...
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Brilliance 498P9Z, которая получила 49-дюймовую ...
Представлен 165-Гц монитор ASUS ProArt P...
Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA328CGV, который получил 3...
Xiaomi Mi QLED TV 4K 75 - самый дорогой ...
Xiaomi официально выпустила Mi QLED TV 4K 75 в Индии вместе с Mi 11 Ultra и серией Mi 11X. Этот новый тел...
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультита...
Тестируемый сегодня монитор Philips 242B9T поддерживает технологию SmoothTouch. Это многофункциональная м...
Обзор Predator X25. Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор Predator X25. Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor