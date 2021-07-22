MSI выпустила игровой монитор G273QPF с разрешением WQHD

Компания MSI добавила в свой ассортимент игровых мониторов, модель MSI G273QPF. Новинка оснащена 27-дюймовой панелью IPS с быстрым временем отклика 1 мс и частотой обновления 165 Гц. Модель поддерживает технологию AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для обеспечения плавного игрового процесса.

Разрешение монитора составляет 2560 x 1440 пикселей. Цветовой охват 99% sRGB, 93% DCI-P3. MSI G273QPF предлагает максимальную яркость 300 кд/м2 и коэффициент контрастности 1000: 1. Монитор имеет расширенные настройки меню, поэтому пользователь может настроить его под свои задачи. На задней панели расположены USB порты, два разъема HDMI 2.0b и один порт Displayport 1.2, а также 3,5 мм аудиоразъем. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота в стороны и поворота на 90 градусов.

Монитор MSI G273QPF поступил в продажу, ориентировочная стоимость составляет около 400 евро.