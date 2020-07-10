MSI выпустила изогнутый монитор Optix G32CQ4 с широким набором функций

MSI выпустила изогнутый игровой монитор Optix G32CQ4 с широким набором функций. Монитор оснащен 31,5 дюймовой VA-панелью с разрешением 1440p. Частота обновления экрана составляет 165 Гц. Кривизна этого монитора равна 1500R.

Время отклика 1 мс, широкие углы обзора 178 градусов делают его хорошим выбором для игр. Монитор обладает функциями Anti-Flicker и Less Blue Light, которые предотвращают усталость глаз. Покрытие дисплея антибликовое.

MSI Optix G32CQ4 поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. На задней панели расположены разъемы DisplayPort 1.2, два HDMI порта, разъем для микрофона и наушников. Управление настройками меню осуществляется через джойстик. Подставка позволяет регулировать наклон монитора.

Стоимость монитора MSI Optix G32CQ4 не объявлена.