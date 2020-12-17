MSI выпустила моноблок PRO 22XT 10M с процессором Intel Core i5-10400

MSI выпустила моноблок PRO 22XT 10M. Новинка предлагает универсальное решение для удаленной и офисной работы. Моноблок оснащен 23,8 дюймовым дисплеем с IPS-панелью.

PRO 22XT 10M комплектуется процессором Intel Core i5-10400 с частотой от 2,9 ГГц до 4,3 ГГц в бусте. Доступно 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц. Для хранения информации в устройстве установлен 256 ГБ SSD PCIe M.2.

Дополнительные возможности: Wi-Fi и Bluetooth, сенсорная панель, разъем USB 3.2 Type-C. Моноблок имеет поддержку крепления VESA. На передней панели доступен дополнительный разъем HDMI, для подключения второго дисплея.

Установлена операционная система Windows 10 Pro.

MSI PRO 22XT 10M оценен в 1260 долларов.