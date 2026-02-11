MSI выпустила новую версию Afterburner

MSI выпустила MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2, добавив поддержку будущей серии видеокарт GeForce RTX 5090 Lightning, а также внедрив новые функции защиты на уровне блока питания, связанные с 16-контактными разъёмами питания 12VHPWR и 12V-2×6. Ключевым нововведением стала интеграция с системой MSI GPU Safeguard+, которая доступна в некоторых моделях блоков питания MEG Ai1x00 и MPG Ai1x00TS. Благодаря новому плагину PSU.dll в Afterburner появилась возможность отслеживать телеметрию блока питания напрямую в интерфейсе программы, включая напряжение, силу тока, потребляемую мощность, температуру, эффективность и скорость вращения вентилятора. Поддерживаемые модели серии MPG также способны передавать данные о силе тока по каждому контакту разъёмов 12VHPWR и 12V-2×6.

Если система фиксирует превышение допустимого тока или дисбаланс нагрузки на 16-контактном разъёме, приложение автоматически снижает лимит энергопотребления видеокарты, как правило до 75% для решений NVIDIA и до 25% для моделей AMD, а также выводит предупреждение на экран, чтобы пользователь мог проверить подключение кабеля. При желании можно активировать и звуковые уведомления. Помимо интеграции с блоками питания, версия 4.6.7 Beta 2 получила обновлённый редактор кривой напряжения и частоты. В нём появились функции масштабирования и перемещения графика, возможность менять размер узлов, а также улучшенные инструменты редактирования с сохранением индивидуальных смещений для каждой точки.