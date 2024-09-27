МТС запускает предзаказ на складной смартфон Xiaomi MIX Flip с уникальными бонусами

МТС запускает предзаказ на первый складной смартфон Xiaomi - Xiaomi MIX Flip. Первые покупатели, оформившие предзаказ с 26 сентября до 2 октября, получат скидку 10 000 рублей и умные часы Xiaomi Watch S2.Xiaomi MIX Flip - это компактное устройство с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, системой 3D-охлаждения и двумя дисплеями с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц."Спрос на складные смартфоны в России растет, и Xiaomi MIX Flip - это отличный вариант для тех, кто ищет компактный и мощный девайс", - комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.Новинка предлагает улучшенную работу с внешним экраном, дипольную систему динамиков, а также мощную камеру с платформой для вычислительной фотографии Xiaomi AISP.Xiaomi MIX Flip доступен в предзаказе на сайте МТС и в фирменных салонах связи по цене 129 990 рублей. Продажи стартуют 3 октября.