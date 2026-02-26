МТС запустила предзаказ Samsung Galaxy S26 и Galaxy Buds4 с выгодой до 20 тысяч рублей

МТС открыла предзаказ флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S26 и наушников Galaxy Buds4 в России. Предложение стартовало 26 февраля и действует до 26 марта во всех каналах продаж оператора. Компания одной из первых в стране показала новинки: закрытая презентация для прессы прошла в Москве одновременно с глобальным анонсом Samsung в Сан‑Франциско, параллельно велась онлайн‑трансляция на сайте и в соцсетях МТС.

Смартфоны Galaxy S26 будут доступны в белом, черном, небесно‑голубом и фиолетовом цветах, цены в период предзаказа начинаются от 89 990 рублей за версию S26 12+256 ГБ и достигают 189 990 рублей за модель S26 Ultra 16+1 ТБ. Компания предлагает рассрочку 0‑0‑24, кешбэк 6% бонусами и заявляет о выгоде до 20 тыс. рублей в зависимости от конфигурации устройства. Наушники Galaxy Buds4 оценены в 14 490 рублей, версия Buds4 Pro — в 19 990 рублей.

По словам гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, предзаказ на прошлогоднюю линейку Galaxy S25 стал для компании рекордным за три года и в пять раз превысил показатели 2024 года, в МТС ожидают сохранения восходящего тренда и высокого интереса к новой серии S26.

Vivo X300 Ultra получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевой информатор Дебаян Рой (Gadgetsdata) раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra, …
Стилус Galaxy S26 Ultra не получил Bluetooth…
В прошлом году компания Samsung приняла спорное решение убрать поддержку Bluetooth у S Pen в Galaxy S25 U…
Motorola представила Moto G Power (2026)…
Motorola в прошлом месяце представила Moto G (2026) и Moto G Play (2026), а теперь дополнила линейку моде…
Honor WIN получит аккумулятор ёмкостью 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, чем будут отличаться смартфоны Honor WIN и WIN RT. Ит…
Представлен смартфон OPPO A5m…
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона A5m, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Realme Neo 8 официально подтвержден …
Компания Realme объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Neo 8. Производитель п…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor