МТС запустила предзаказ Samsung Galaxy S26 и Galaxy Buds4 с выгодой до 20 тысяч рублей

МТС открыла предзаказ флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S26 и наушников Galaxy Buds4 в России. Предложение стартовало 26 февраля и действует до 26 марта во всех каналах продаж оператора. Компания одной из первых в стране показала новинки: закрытая презентация для прессы прошла в Москве одновременно с глобальным анонсом Samsung в Сан‑Франциско, параллельно велась онлайн‑трансляция на сайте и в соцсетях МТС.

Смартфоны Galaxy S26 будут доступны в белом, черном, небесно‑голубом и фиолетовом цветах, цены в период предзаказа начинаются от 89 990 рублей за версию S26 12+256 ГБ и достигают 189 990 рублей за модель S26 Ultra 16+1 ТБ. Компания предлагает рассрочку 0‑0‑24, кешбэк 6% бонусами и заявляет о выгоде до 20 тыс. рублей в зависимости от конфигурации устройства. Наушники Galaxy Buds4 оценены в 14 490 рублей, версия Buds4 Pro — в 19 990 рублей.По словам гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, предзаказ на прошлогоднюю линейку Galaxy S25 стал для компании рекордным за три года и в пять раз превысил показатели 2024 года, в МТС ожидают сохранения восходящего тренда и высокого интереса к новой серии S26.