МТС запустила предзаказ на HONOR Magic 7 Pro с бонусами и подарками для первых покупателей

МТС объявил о старте предзаказа нового флагманского смартфона HONOR Magic 7 Pro. Устройство, позиционируемое как «революционное» благодаря интеграции искусственного интеллекта в камеру и другие функции, будет доступно для заказа до 3 марта 2025 года. Стоимость модели в конфигурации 12/512 ГБ составляет 139 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ до конца акции, получат планшет HONOR Pad 9 (128 ГБ, WiFi) в подарок и скидку 10 000 рублей.

AI-камера и профессиональная съемка

HD Super Burst — скоростная серийная съемка с AI Motion Sensing;

AI-суперзум — улучшение детализации при экстремальном приближении;

Режим «Сцена» — оптимизация съемки на концертах с учетом сложного освещения.

Главной особенностью HONOR Magic 7 Pro стала тройная основная камера с акцентом на AI-технологии. Телефотомодуль с разрешением 200 Мп поддерживает оптический зум 3x, гибридный 6x и цифровой до 100x. Основной сенсор H9000 (50 Мп) оснащен переменной диафрагмой, а ультраширокоугольная камера — автофокусом для макросъемки. Дополняют систему LiDAR-сканер для точной фокусировки и новые режимы:Также доступны функции AI-ластика для удаления объектов и портретный режим Harcourt.

Экран и защита зрения

AI-дефокус — предотвращение временной близорукости;

Динамическую регулировку яркости;

ШИМ 4320 Гц для минимизации мерцания.

Производительность и безопасность

MagicOS 9.0 и AI-продуктивность

Magic Portal — контекстный поиск и интеграция приложений;

Синхронный переводчик с поддержкой голоса и текста;

AI-форматирование заметок и распознавание голосов.

Смартфон получил 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и сертификатами Dolby Vision, HDR Vivid. Впервые в индустрии применена технология круговой поляризации для снижения нагрузки на глаза. Система защиты зрения включает:HONOR Magic 7 Pro работает на процессоре Snapdragon Gen 8 Elite с 12 ГБ ОЗУ (расширяется до 24 ГБ) и 512 ГБ памяти. Ёмкость кремний-углеродной батареи — 5850 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт (проводной) и 80 Вт (беспроводной). Устройство соответствует стандартам защиты IP68/IP69, оснащено ударопрочным стеклом NanoCrystal Shield, 3D ToF-сканером лица и ультразвуковым сканером отпечатков.Обновленная ОС MagicOS 9.0 предлагает AI-инструменты: