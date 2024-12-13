МТС запустила предзаказ на HUAWEI Mate X6 в России

МТС объявила о запуске предзаказа на складной смартфон HUAWEI Mate X6. Первыми новинку увидели жители Москвы на презентации МТС. Устройство оснащено широким дисплеем, камерой для ультрареалистичной съёмки и поддержкой режима многозадачности.

HUAWEI Mate X6 в конфигурации 12+512 ГБ доступен в трёх цветах: красном, черном и туманно-сером. Цена новинки в магазинах МТС составит 189 999 рублей. При оформлении предзаказа с 13 декабря по 10 января покупатели получат умные часы Huawei GT5 и дополнительную гарантию на 6 месяцев.

По данным МТС, складные смартфоны набирают популярность. В России за 11 месяцев 2024 года было продано 80 тысяч устройств на сумму 8,3 млрд рублей, что на 13% больше по штукам и на 6% больше в деньгах по сравнению с 2023 годом.

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