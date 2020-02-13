MWC 2020 закрыли из-за коронавируса

2020-02-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - MWC 2020; [74]
Организаторы мероприятия MWC 2020 официально сообщили, что в этом году выставка не состоится из-за риска заболевания коронавирусом. Дело в том, что большая часть стендов создана китайскими компаниями, где сейчас бушует данный вирус, и организаторы MWC 2020 хотели бы избежать вспышки заболевания из-за скопления большого количества людей со всего мира. Изначально организаторы сообщали, что у них все хорошо и беспокоится не стоит, но потом все же сообщили, что выставка закрывается и, возможно, будет открыта уже в следующем году. Будем надеяться, что производители, которые хотели показать нечто интересное, все же запустят серию анонсов и все расскажут о своих новинках, которые не удалось привезти на выставку MWC 2020 в Барселону.


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