MWC 2020 закрыли из-за коронавируса

Организаторы мероприятия MWC 2020 официально сообщили, что в этом году выставка не состоится из-за риска заболевания коронавирусом. Дело в том, что большая часть стендов создана китайскими компаниями, где сейчас бушует данный вирус, и организаторы MWC 2020 хотели бы избежать вспышки заболевания из-за скопления большого количества людей со всего мира. Изначально организаторы сообщали, что у них все хорошо и беспокоится не стоит, но потом все же сообщили, что выставка закрывается и, возможно, будет открыта уже в следующем году. Будем надеяться, что производители, которые хотели показать нечто интересное, все же запустят серию анонсов и все расскажут о своих новинках, которые не удалось привезти на выставку MWC 2020 в Барселону.