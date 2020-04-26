Mad Catz выпустила две игровые гарнитуры FREQ 2 и FREQ 4

Mad Catz выпустила две новых гарнитуры FREQ 2 и FREQ 4. Наушники выполнены в фирменном дизайне компании. Модели используют объемное виртуальное звучание благодаря каналу 7.1. Частоты 20 - 20 кГц. Чувствительность 115 дБ и 32 Ом сопротивления.

Микрофон можно скрыть внутри корпуса гарнитуры. Он оснащен шумоподавлением. Настройку параметров звука можно осуществить с помощью ПО Mad Catz, как и RGB подсветку Chameleon. FREQ 2 оснащен 40 мм динамиками, а FREQ 4 имеет 50 мм динамики. Модели обеспечивают широкую совместимость с устройствами.

Mad Catz FREQ 2 оценивается в 5500 рублей, а Mad Catz FREQ 4 в 8300 рублей. К сожалению, наушники доступны в не во всех регионах.
Комментарии и отзывы Mad Catz FREQ 2 и FREQ 4
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