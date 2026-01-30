Maingear представила ПК Retro98 в стиле ретро

Компания Maingear официально представила новые готовые настольные ПК в ретростиле под названием Retro98. Эти системы собраны в корпусе SilverStone FLP02 и оснащены кнопкой Turbo, которая переводит вентиляторы с PWM-управлением на максимальные обороты, а также крупным красным тумблером питания. Покупателям доступны варианты либо с 360-миллиметровой системой жидкостного охлаждения, либо с кастомным контуром жидкостного охлаждения, разработанным совместно с Alphacool. Внешне сборка выглядит максимально аутентично за счёт классических кабелей в стиле «кетчуп и горчица» и заглушек 5,25-дюймовых отсеков, имитирующих старые HDD-отсеки.

Аппаратная начинка серии Retro98 в базовой конфигурации включает Intel Core Ultra 7 265K, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, твердотельный накопитель NVMe Gen 5 объёмом 2 ТБ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070. Уже с 3499 долларов доступны варианты на базе AMD Ryzen 7 9800X3D в сочетании с RTX 5080. При цене 4999 долларов предлагается конфигурация с RTX 5090 и Ryzen 7 9850X3D, а флагманский Retro98 за 9799 долларов комплектуется AMD Ryzen 9 9950X3D, 64 ГБ оперативной памяти, SSD на 4 ТБ и видеокартой RTX 5090. Все версии Retro98 оснащаются встроенными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а схема охлаждения включает два 120-миллиметровых вентилятора на вдув спереди, один 120-миллиметровый вентилятор на выдув сзади и три 120-миллиметровых вентилятора сверху для радиатора. Выглядит довольно необычно.
