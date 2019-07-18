Макеты iPhone XI, XI R и XI Max изучили на видео

До официальной презентации новых iPhone остается всего два месяца, а потому утечек по грядущим новинкам становится все больше. Например, на новом видео от Mobile Fun детально изучаются макеты iPhone XI, XI R и XI Max. Как известно, китайские производители заранее получают доступ к чертежам будущих флагманов Apple и появление подобных макетов было ожидаемым. Отметим заметно выступающие над поверхностью задней панели камеры. Старшие модели iPhone XI и iPhone XI Max будут получат тройные камеры, а вот iPhone XI R придется довольствоваться двойной камерой в таком же квадратном блоке.