Marshall представила портативную акустику

2019-06-08, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Marshall Kilburn II; [116]
Каждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском побережье, а вот бренд акустики Marshall представил к лету новые портативные колонки: самую маленькую модель Stockwell II, Kilburn II для любителей басов, а также Tufton для тех, кто желает устроить настоящий рок-концерт дома или на улице.

Каждая из портативных колонок способна проработать более 20 часов, поддерживает ускоренную зарядку, способна соединяться с двумя источниками на расстоянии до 10 метров и выдавать яркий и мощный звук. Есть поддержка Bluetooth 5.0 и кодека aptX.

Соответствуя духу рок-н-ролла, колонки получили металлическую микрофонную решётку и стилизованную под гитарный ремень ручку для переноски. Технология Blumlein Stereo обеспечивает новым колонкам всенаправленный звук, который поможет максимально погрузиться в любимую музыку, дома или в дороге, а аналоговые ручки управления позволяют настроить звучание по своему вкусу.

Stockwell II - компактная портативная колонка, созданная для настоящих путешественников: при размере 180x161x70 мм и весе 1,38 кг, она выдает мощный и чистый всенаправленный звук громкостью 80 дБ (на расстоянии 1 м). В этом ей помогают 2 динамика по 5 Вт и сабвуфер мощностью 10 Вт. Корпус новинки защищен от воды по стандарту IPX4. Всего 20 минут зарядки обеспечат 6 ч качественного звука. При необходимости, Stockwell II может поделиться энергией с другими гаджетами. Цена новинки 18 990 рублей.

Kilburn II вдвое больше (243x162x140 мм и 2,5 кг), однако, и звук здесь будет громче и мощнее: 100 дБ (на расстоянии 1 м) обеспечат два динамика по 8 Вт и саб на 20 Вт. Корпус имеет защиту по протоколу IPX2, а двадцатиминутной зарядки хватит на более чем 3 часа воспроизведения музыки. Цена колонки 24 990 рублей.

Tufton, являясь самой мощной портативной акустической системой Marshall, создан для тех, кто не идет на компромиссы. С собой в поездку теперь можно взять настоящий рок-концерт: сабвуфер на 40 Вт, динамик для высоких частот на 10 Вт и два всечастотных драйвера по 15 Вт способны наполнить огромное помещение мощными басами. Правда, и весит все это удовольствия без малого 5 кг. Колонка также защищена от влаги по IPX2, а углы корпуса укреплены. Чтобы «закатить» концерт на 4 часа потребуется всего 20 минут подзарядки и… 34 990 рублей.

Автор: Артем Костенко

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