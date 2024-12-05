Master & Dynamic перевыпустила легендарные ME05

Этот адаптер оснащён встроенным цифро-аналоговым преобразователем, поддерживающим звук высокого разрешения до 32-бит и 384 кГц. При этом наушники комплектуются амбушюрами из пены двух размеров и силиконовыми насадками пяти разных размеров. Они представлены в четырех цветовых вариантах и стоят столько же, сколько и оригинальные наушники 2015 года. И хотя здесь можно сказать, что беспроводные наушники уже давно покорили рынок, на деле проводные модели тоже пользуются спросом. Например, их не нужно постоянно заряжать, что очень полезно в путешествиях, плюс такие наушники сложнее потерять, так как они всегда подключены к смартфону, планшету или ноутбуку. Да и стоимость более доступная, что тоже достаточно важно для покупателя.