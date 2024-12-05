Master & Dynamic перевыпустила легендарные ME05

Сегодня компания Master & Dynamic представила обновлённую версию свои достаточно популярных проводных наушников ME05. Изначально данные наушники были выпущены в 2015 году, но затем ME05 были сняты с производства в начале 2022 года. А теперь компания решила вернуть их на рынок, сохранив узнаваемый дизайн и обновив некоторые компоненты для повышения качества звучания. Среди улучшений новой версии ME05 — кастомные 8-мм биоцеллюлозные динамики и усовершенствованный микрофон с фирменной системой защиты от ветра, что, теоретически, улучшает качество передачи голоса даже в шумной уличной обстановке.Компания также заявляет об улучшенной совместимости новых ME05 благодаря наличию переходника с 3,5 мм на USB Type-C.

Этот адаптер оснащён встроенным цифро-аналоговым преобразователем, поддерживающим звук высокого разрешения до 32-бит и 384 кГц. При этом наушники комплектуются амбушюрами из пены двух размеров и силиконовыми насадками пяти разных размеров. Они представлены в четырех цветовых вариантах и стоят столько же, сколько и оригинальные наушники 2015 года. И хотя здесь можно сказать, что беспроводные наушники уже давно покорили рынок, на деле проводные модели тоже пользуются спросом. Например, их не нужно постоянно заряжать, что очень полезно в путешествиях, плюс такие наушники сложнее потерять, так как они всегда подключены к смартфону, планшету или ноутбуку. Да и стоимость более доступная, что тоже достаточно важно для покупателя.