MediaTek Dimensity 9400 появится в десятках новых смартфонов

Ведь поставщик секретных данных не уточняет о чём именно идёт речь — о производительности в однопоточном или многопоточном режимах, например, или о возможностях графического ускорителя. Кроме того, ранее появилась информация о том, что процессор будет использовать новое производительное ядро Cortex-X5, которое будет буквально самым мощным элементом процессора Dimensity 9400, но, к сожалению, у этого ядра есть проблемы с перегревом и сбросом тактовой частоты. Поскольку будущий флагманский процессор MediaTek будет поставляться без каких-либо энергоэффективных ядер, как в случае с Dimensity 9300, у новинки могут возникнуть серьёзные проблемы с поддержанием приемлемой температуры на протяжении длительного времени. Это всё стоит учитывать.