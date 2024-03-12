MediaTek Dimensity 9400 появится в десятках новых смартфонов

Совсем скоро в релиз должен отправиться новый мобильный процессор Dimensity 9400 от компании MediaTek. И если не считать компании Google и Apple, MediaTek уже заключила контракты со всеми крупными производителями смартфонов о поставках нового флагманского процессора, но сегодня появились данные о том, что Vivo хочет первой получить доступ к флагманскому чипу компании. Это позволит производителю получить преимущество над другими смартфонами по всему миру, потому что производительность у Dimensity 9400 будет приличная. Также инсайдер, который поделился этой информацией, утверждает, что Dimensity 9400 на 20 процентов производительнее Dimensity 9300, но эта информация пока что вызывает вопросы.

Ведь поставщик секретных данных не уточняет о чём именно идёт речь — о производительности в однопоточном или многопоточном режимах, например, или о возможностях графического ускорителя. Кроме того, ранее появилась информация о том, что процессор будет использовать новое производительное ядро Cortex-X5, которое будет буквально самым мощным элементом процессора Dimensity 9400, но, к сожалению, у этого ядра есть проблемы с перегревом и сбросом тактовой частоты. Поскольку будущий флагманский процессор MediaTek будет поставляться без каких-либо энергоэффективных ядер, как в случае с Dimensity 9300, у новинки могут возникнуть серьёзные проблемы с поддержанием приемлемой температуры на протяжении длительного времени. Это всё стоит учитывать.
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