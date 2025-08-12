MediaTek Dimensity 9500 преставят на сутки раньше конкурента

В сентябре MediaTek и Qualcomm представят свои флагманские мобильные чипы, которые в следующем году появятся в топовых Android-смартфонах. Однако благодаря более раннему анонсу именно MediaTek может привлечь к себе больше внимания — по данным инсайдера, Dimensity 9500 представят всего за 24 часа до премьеры главного конкурента в лице Snapdragon 8 Elite Gen 2. Snapdragon Summit у Qualcomm стартует 23 сентября и сегодня мы уже видели первые результаты тестов Snapdragon 8 Elite Gen 2 внутри Galaxy S26 Edge, но они оказались не сильно впечатляющими из-за того, что производительные ядра работали не на полной частоте. Тем временем издание Digital Chat Station сообщило, что MediaTek проведёт свою презентацию 22 сентября, получив информационное преимущество и, вероятно, мощный инфоповод в отрасли.

Оба процессора будут выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения, что обеспечит прирост производительности и энергоэффективности. При этом Dimensity 9500, в отличие от 9400 и 9400+, откажется от схемы 1 + 3 + 4 в пользу конфигурации 2 + 6. MediaTek не планирует переходить на собственные CPU- или GPU-ядра, оставляя ARM-дизайн (как минимум пока что). Производительные ядра будут работать на частоте 4,00 ГГц — выше, чем у Dimensity 9400/9400+, но ниже, чем 4,74 ГГц у Snapdragon 8 Elite Gen 2. Графика останется прежней — 12-ядерный Mali-G1 Ultra. Будет интересно посмотреть на реальные сравнения производительности данных флагманских процессоров.
Vivo V60 показали на пресс-рендерах …
Компания Vivo опубликовала официальные изображения смартфона Vivo V60, презентация которого ожидается в б…
Модульный смартфон Fairphone 6 оценили в 600 евро…
Компания Fairphone выпустила в европейскую продажу шестое поколение одноименного смартфона, двенадцать ко…
Смартфон itel Zeno 5G оценен в 108 долларов …
Компания itel объявила о выпуске доступного смартфона Zeno 5G, который базируется на 6-нанометровой однок…
Глобальную версию Huawei Pura 80 выпустят 10 июля …
Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Pura 80 состоится 10…
Xiaomi создаёт собственный 5G-модем…
В июне была замечена регистрация товарного знака Xiaomi XRING 02, что практически подтвердило, что компан…
Смартфон Vivo V60 засветился в сети …
В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание смартфона Vivo V60, что говорит о скором международ…
Samsung Готовит к релизу новое поколение техпроцесса 2 нм…
Южнокорейское издание ZDNet сообщает, что Samsung активно работает над возвращением утраченных позиций в …
Смартфон iQOO Z10 оценили в 25 тысяч рублей …
Компания iQOO объявила о скором российском релизе смартфона iQOO Z10, рекомендованная цена которого соста…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor