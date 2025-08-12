MediaTek Dimensity 9500 преставят на сутки раньше конкурента

В сентябре MediaTek и Qualcomm представят свои флагманские мобильные чипы, которые в следующем году появятся в топовых Android-смартфонах. Однако благодаря более раннему анонсу именно MediaTek может привлечь к себе больше внимания — по данным инсайдера, Dimensity 9500 представят всего за 24 часа до премьеры главного конкурента в лице Snapdragon 8 Elite Gen 2. Snapdragon Summit у Qualcomm стартует 23 сентября и сегодня мы уже видели первые результаты тестов Snapdragon 8 Elite Gen 2 внутри Galaxy S26 Edge, но они оказались не сильно впечатляющими из-за того, что производительные ядра работали не на полной частоте. Тем временем издание Digital Chat Station сообщило, что MediaTek проведёт свою презентацию 22 сентября, получив информационное преимущество и, вероятно, мощный инфоповод в отрасли.

Оба процессора будут выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения, что обеспечит прирост производительности и энергоэффективности. При этом Dimensity 9500, в отличие от 9400 и 9400+, откажется от схемы 1 + 3 + 4 в пользу конфигурации 2 + 6. MediaTek не планирует переходить на собственные CPU- или GPU-ядра, оставляя ARM-дизайн (как минимум пока что). Производительные ядра будут работать на частоте 4,00 ГГц — выше, чем у Dimensity 9400/9400+, но ниже, чем 4,74 ГГц у Snapdragon 8 Elite Gen 2. Графика останется прежней — 12-ядерный Mali-G1 Ultra. Будет интересно посмотреть на реальные сравнения производительности данных флагманских процессоров.