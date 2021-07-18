MediaTek анонсировала два новых чипсета Helio G88 и Helio G96

Компания MediaTek анонсировала два новых игровых чипсета Helio G88 и Helio G96 для мобильных устройств. Обе платформы могут поддерживать дисплеи с высокой частотой обновления экрана, на Helio G96 до 120 Гц и разрешением FHD+, также указана поддержка AMOLED-дисплеев. Helio G88 поддерживает дисплеи с частотой 90 Гц. Чипсеты обеспечивают совместимость с камерой с высоким разрешением, до 108 МП (основная камера) на Helio G96 и до 64 МП на Helio G88 (основная камера с электронной стабилизацией). MediaTek Helio G88 и Helio G96 поддерживают технологию MediaTek HyperEngine 2.0 Lite предназначенную для более плавной игры. Helio G88 оснащен 8 ядерным процессором, который имеет 2 процессора ARM Cortext-A75 с тактовой частотой только до 2,0 ГГц и 6 ядрами Cortex-A55. Helio G96 в свою очередь имеет 2 ядра ARM Cortext-A76 с частотой 2,05 ГГц и 6 ядер Cortex-A55.

Первые устройства с данными чипсетами появятся к концу этого года.