MediaTek анонсировала новый процессор Dimensity 9300 на 3 нм

Компания MediaTek решила на предстоящей презентации процессора Dimensity 9300 удивить рынок мобильных устройств своим совершенно уникальным решением нового поколения. Соответственно, в совместном с TSMC пресс-релизе компания официально объявила о том, что производители совместно разработали первый в мире 3-нм мобильный процессор. Анонс данного решения состоялся менее чем за неделю до того, как Apple представит свой собственный процессор A17 Bionic на базе нового технологического процессора в 3 нанометра. Но, к сожалению, передовой чип MediaTek не будет доступен в ближайшее время, поскольку, согласно данным инсайдеров, его серийное производство начнётся в 2024 году. Соответственно, обогнать компанию Apple и выпустить новый процессор у MediaTek всё же не выйдет, но это всё равно отличные новости.

Пожалуй, самым сильным преимуществом 3-нм техпроцесса TSMC является его энергоэффективность. Хотя MediaTek в своём пресс-релизе отмечает, что по сравнению с процессом поколения N5 тайваньского производителя новое поколение может обеспечить 18-процентный прирост производительности при том же уровне энергопотребления, наибольший выигрыш даёт экономия электроэнергии. Новая технология позволяет процессору потреблять на 32% меньше энергии при тех же возможностях в плане производительности, а плотность упаковки компонентов в системе на кристалле увеличивается на 60%. Теперь интересно посмотреть на этот чип в действии.
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