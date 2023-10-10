MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9300

На рынке мобильных процессоров в течение последних десяти лет ключевую роль играет компания Qualcomm, которая поставляет большинство флагманских процессоров для всех крупных производителей смартфонов. Это вполне ожидаемо, так как у компании есть передовые технологические процессы, которые позволяют выпускать процессоры с низким энергопотреблением и высокой производительностью. Кроме того, у данного производителя есть собственные решения для подключения к сетям пятого поколения и даже спутниковой связи, что является отличной новостью для многих производителей дорогих смартфонов.

Однако сегодня появилась информация о том, что скоро на рынке появится процессор MediaTek Dimensity 9300, который обладает гораздо большей производительностью. У данного процессора есть 12 вычислительных ядер, что позволяет достичь высокой производительности. Стоит отметить, что только одно из ядер является мощным, остальные ядра в кластере отвечают за энергоэффективность. Однако производительность этого процессора будет значительно выше, чем у существующих чипов на рынке. Это может сыграть ключевую роль для флагманских смартфонов в ближайшем будущем. Ждем с нетерпением.
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