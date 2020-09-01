MediaTek подала заявку на поставку чипов для Huawei

После последних санкций, которые не только ограничили возможность Huawei поставлять продукты американского происхождения, попадающие под действие правил экспортного контроля, но и нацелены на филиалы компании, расположенные по всему миру, китайскому гиганту стало тяжело бороться с конкурентами на рынке смартфонов.

Компания MediaTek будет соблюдать санкции США и поставлять чипы для Huawei до 14 сентября. Если поданная ранее заявка на лицензию будет одобрена американским правительством, MediaTek продолжит поставки для Huawei, а если нет, поставки прекратятся.
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