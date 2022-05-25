MediaTek представила чипсет Dimensity 1050

MediaTek расширяет ассортимент мобильных чипсетов, выпустив новый чипсет MediaTek Dimensity 1050. Это первый чипсет от компании, который предлагает возможность подключения 5G с двойной миллиметровой волной и частотой ниже 6 ГГц. Первые смартфоны, работающие на этом чипсете, поступят в продажу в третьем квартале 2022 года.

MediaTek Dimensity 1050 построен на 6-нм техпроцессе и имеет восьмиъядерную платформу. Вы получаете два высокопроизводительных ядра ARM Cortex A-78 с тактовой частотой 2,5 ГГц. ARM Mali-G610 отвечает за игры и другие графические задачи. Чипсет поддерживает HyperEngine 5.0 от MediaTek, который предоставит дополнительные инструменты и функции оптимизации для повышения производительности в играх. MediaTek Dimensity 1050 также поддерживает дисплеи Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц, поддерживает декодирования видео AV1 с аппаратным ускорением, воспроизведение HDR10+, а также Dolby Vision. Он обеспечивает беспрепятственное соединение между mmWave и 5G с частотой менее 6 ГГц. Чипсет также поддерживает Wi-Fi 6E и антенну 2x2 MIMO для сверхбыстрого подключения к Wi-Fi.