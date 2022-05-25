MediaTek представила чипсет Dimensity 1050

MediaTek расширяет ассортимент мобильных чипсетов, выпустив новый чипсет MediaTek Dimensity 1050. Это первый чипсет от компании, который предлагает возможность подключения 5G с двойной миллиметровой волной и частотой ниже 6 ГГц. Первые смартфоны, работающие на этом чипсете, поступят в продажу в третьем квартале 2022 года.

MediaTek Dimensity 1050 построен на 6-нм техпроцессе и имеет восьмиъядерную платформу. Вы получаете два высокопроизводительных ядра ARM Cortex A-78 с тактовой частотой 2,5 ГГц. ARM Mali-G610 отвечает за игры и другие графические задачи. Чипсет поддерживает HyperEngine 5.0 от MediaTek, который предоставит дополнительные инструменты и функции оптимизации для повышения производительности в играх. MediaTek Dimensity 1050 также поддерживает дисплеи Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц, поддерживает декодирования видео AV1 с аппаратным ускорением, воспроизведение HDR10+, а также Dolby Vision. Он обеспечивает беспрепятственное соединение между mmWave и 5G с частотой менее 6 ГГц. Чипсет также поддерживает Wi-Fi 6E и антенну 2x2 MIMO для сверхбыстрого подключения к Wi-Fi.
Глобальный запуск серии Honor Magic4 запланирован на 12 мая…
Глобальный запуск серии Honor Magic4 запланирован на 12 маяHonor готовится представить свою серию Magic4 в Европе. Бренд подтвердил, что мероприятие по запуску сери…
Смартфон Poco F4 GT представят 26 апреля…
Смартфон Poco F4 GT представят 26 апреляПринадлежащий компании Xiaomi бренд Poco объявил о том, что презентация смартфона Poco F4 GT состоится уж…
Модификатор первого iPhone с USB-C добавил порт Lightning в …
Модификатор первого iPhone с USB-C добавил порт Lightning в В прошлом году Кен Пиллонел сделал то, что Apple отказывалась делать — выпустил iPhone с портом USB-C. Ке…
Официально представлен Samsung Galaxy M53…
Официально представлен Samsung Galaxy M53Samsung представила Galaxy M53 5G, который оснащен основной камерой на 108 Мп и большим 6,7-дюймовым дисп…
Samsung обновила смартфон Galaxy M51 до Android 12…
Samsung обновила смартфон Galaxy M51 до Android 12Компания Samsung обновила модель Galaxy M51 до Android 12, которая вышла в 2020 году и поразила всех свои…
Oppo Reno8 Pro+ получил селфи-камеру с автофокусом…
Oppo Reno8 Pro+ получил селфи-камеру с автофокусомКомпания Oppo представила в Китае смартфон Reno8 Pro+, одной из главных особенностей которого стала 32-Мп…
Realme GT Neo 3 будет иметь 512 ГБ встроенной памяти…
Realme GT Neo 3 будет иметь 512 ГБ встроенной памятиВ марте Realme представила Realme GT Neo 3 в вариантах зарядки 80 Вт и 150 Вт в Китае. Китайский производ…
Krafton и Sony объявили о партнерстве…
Krafton и Sony объявили о партнерствеKrafton, разработчик популярного шутера PUBG Mobile, выбрала Sony в качестве официального партнера для гл…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor