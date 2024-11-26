MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 8350

Сегодня компания MediaTek официально раскрыла подробности о новом мобильном процессоре Dimensity 8350, который будет установлен в Oppo Reno13, Reno13 Pro и Oppo Pad 3. Как и в случае с Dimensity 8250 или Dimensity 8200, изменения по сравнению с предыдущей моделью Dimensity 8300 в данном сценарии минимальны. Чип производится по техпроцессу в 4 нм и оснащён восьмиядерным процессором с основным ядром Cortex-A715, работающим на частоте 3,35 ГГц. Единственное заметное нововведение — это игровая технология StarSpeed Engine, которая заменяет HyperEngine у Dimensity 8300.

Технология StarSpeed обеспечивает снижение энергопотребления на 10% (и на 24% в режиме высокой частоты кадров в играх), ускоряет переходы между сценами на 24% и снижает дрожание изображения (последний пункт вызывает массу вопросов). Также Dimensity 8350 оснащён четырьмя ядрами Cortex-A715 и четырьмя Cortex-A510, а графику обрабатывает модуль Mali-G615 MC6. Кроме того, новый чип поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5X с частотой до 8533 Мбит/сек и накопители стандарта UFS 4.0. Для задач, связанных с искусственным интеллектом, используется многозадачный нейропроцессор MediaTek NPU 780. Также новая система на кристалле поддерживает Bluetooth 5.4, 5G и Wi-Fi 6E. А экран смартфона на базе этого чипа может работать на частоте обновления до 180 Гц (при разрешении Full HD+) или 120 Гц (при WQHD+). Ещё поддерживаются камеры до 320 Мп для одиночного модуля или три модуля по 32 Мп.
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