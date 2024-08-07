MediaTek представила новый мобильный процессор Helio G100

Стоит отметить, что процессор Helio G99 является популярным выбором для устройств среднего уровня на рынках, где преобладает LTE, благодаря более низкой цене по сравнению с процессорами серии Dimensity с аналогичной производительностью, но доступом к сетям пятого поколения. И поскольку технологии камер с 2022 года значительно улучшились, Helio G100 теперь поддерживает камеры с разрешением, которое, вероятно, в ближайшем будущем не будет доступно в данном ценовом диапазоне. Процессор также поддерживает съёмку в режиме 16 + 16 МП и видеозапись в 32 Мп с частотой 30 кадров в секунду, как и G99. Кроме того, MediaTek уже начала поставки Helio G100 своим клиентам, так что в ближайшем будущем смартфонов на базе этого процессора будет много.