MediaTek представила новый мобильный процессор Helio G100

Сегодня компания MediaTek официально представила совершенно новый мобильный процессор Helio G100. И согласно подробным характеристикам, предоставленным компанией MediaTek, Helio G100 практически идентичен Helio G99 по части центрального процессора и графического процессора. Наиболее заметным изменением является реализация поддержки основных камер с разрешением 200 Мп, но во всём остальном это сложно назвать полностью новым процессором. Например, MediaTek G100 оснащён восьмиядерным процессором с двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Чип использует оперативную память LPDDR4X и накопитель UFS 2.2, максимальное разрешение дисплея составляет 2520x1080 пикселей.

Стоит отметить, что процессор Helio G99 является популярным выбором для устройств среднего уровня на рынках, где преобладает LTE, благодаря более низкой цене по сравнению с процессорами серии Dimensity с аналогичной производительностью, но доступом к сетям пятого поколения. И поскольку технологии камер с 2022 года значительно улучшились, Helio G100 теперь поддерживает камеры с разрешением, которое, вероятно, в ближайшем будущем не будет доступно в данном ценовом диапазоне. Процессор также поддерживает съёмку в режиме 16 + 16 МП и видеозапись в 32 Мп с частотой 30 кадров в секунду, как и G99. Кроме того, MediaTek уже начала поставки Helio G100 своим клиентам, так что в ближайшем будущем смартфонов на базе этого процессора будет много.