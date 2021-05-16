MediaTek представила новую платформу Dimensity 900 5G

MediaTek анонсировала чипсет нового поколения Dimensity 900 5G. Он построен на 6-нм техпроцессе, поддерживает Wi-Fi 6, дисплеи с разрешением FullHD и частотой обновления до 120 Гц. Чипсет оснащен 8 ядерным процессором, который состоит из двух ядер Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шести ядер Arm Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. Платформа поддерживает память стандарта LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Dimensity 900 интегрирован с модемом 5G New Radio (NR) с частотой менее 6 ГГц. Кроме того, MediaTek Dimensity 900 5G позволяет устанавливать до четырех камер и основного датчика с разрешением до 108 МП. Для игр предусмотрен игровой движок MediaTek HyperEngine.

Новый чипсет будет использоваться на устройствах, которые выйдет во втором квартале 2021 года.
Комментарии и отзывы MediaTek Dimensity 900 5G
Samsung отчиталась за первый квартал...
Samsung Electronics объявила о результатах за первый квартал 2021 года, и они демонстрируют общий рост по...
Видеоигра Little Nightmares II продана в...
Little Nightmares II - игра в жанре платформера с элементами квеста и хоррора. Игра разработана шведской ...
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-0353...
Серия механических клавиатур BlackWidow от Razer по праву считается одной из лучших. Не так давно она был...
Смартфон OPPO A94 оценен в 300 долларов...
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов среднеуровневой моделью A94, которая работает под управлен...
Samsung Galaxy S21 FE получит аккумулято...
В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, который еще не был представ...
Alphacool представила водоблок Eisblock ...
Alphacool представила новый водоблок Eisblock Aurora Acetal GPX-A для видеокарт линейки AMD Big Navi, а и...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix G27...
Компания MSI представила игровой монитор Optix G272P, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешение...
Honor Play5 показали на официальном ренд...
Компания Honor поделилась изображением смартфона Honor Play5, официальный релиз которого состоится 18 мая...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor