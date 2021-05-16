MediaTek представила новую платформу Dimensity 900 5G

MediaTek анонсировала чипсет нового поколения Dimensity 900 5G. Он построен на 6-нм техпроцессе, поддерживает Wi-Fi 6, дисплеи с разрешением FullHD и частотой обновления до 120 Гц. Чипсет оснащен 8 ядерным процессором, который состоит из двух ядер Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шести ядер Arm Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. Платформа поддерживает память стандарта LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Dimensity 900 интегрирован с модемом 5G New Radio (NR) с частотой менее 6 ГГц. Кроме того, MediaTek Dimensity 900 5G позволяет устанавливать до четырех камер и основного датчика с разрешением до 108 МП. Для игр предусмотрен игровой движок MediaTek HyperEngine.

Новый чипсет будет использоваться на устройствах, которые выйдет во втором квартале 2021 года.