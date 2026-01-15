MediaTek представила процессор Dimensity 9500s

Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого конкурента, и таким решением стал Dimensity 9500s, который во многом повторяет более мощный Dimensity 9500. Новый процессор производится по 3-нм техпроцессу TSMC N3E и лишён энергоэффективных ядер, делая ставку на полностью производительный кластер CPU для повышения многопоточной производительности. Dimensity 9500s получил 12 МБ кэша L3, 10 МБ системного кэша System Level Cache и 19 МБ кэша CPU, сохранив при этом конфигурацию кластеров по схеме 1 + 3 + 4. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR5X с частотой до 9600 MT/сек, а также накопители формата UFS 4.0 с MCQ. В вычислительной части используется одно ядро ARM Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц и кэшем L2 объёмом 2 МБ, три ядра ARM Cortex-X4 с кэшем L2 по 1 МБ и четыре ядра ARM Cortex-A720 с кэшем L2 по 512 КБ.

Также MediaTek внедрила второе поколение Dimensity Scheduling Engine, которое отвечает за интеллектуальное распределение повседневных задач, мгновенный запуск приложений и высокую отзывчивость сенсорного ввода и прокрутки. Несмотря на дополнительную нагрузку на CPU, компания утверждает, что Dimensity 9500s сохраняет впечатляющую энергоэффективность. За графику в этом процессоре отвечает 8-ядерный GPU ARM Immortalis-G925, предлагающий трассировку лучей нового поколения и поддержку технологии Opacity Micromap, что позволяет повысить точность визуализации сцен.
