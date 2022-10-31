MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре текущего года

Неделю назад мы писали новость о том, что процессор Dimensity 9200 нового поколения от MediaTek обладает внушительной производительностью, если верить слитым с еть тестам из бенчмарков, а теперь появились данные, что компания хочет отправить процессор в продажу в ноябре текущего года. В данном случае выражение «отправит в продажу» значит, что производитель уже сотрудничает с каким-то производителем смартфонов, чтобы в итоге выпустить в продажу в ноябре первый гаджет на новом процессоре. Это крайне интересный ход, который позволяет производителю вновь вернуться в сегмент флагманских процессоров топового уровня. И если компании удастся реализовать процессор топового уровня, который при этом дешевле Qualcomm, то есть все шансы на завоевание львиной доли рынка.

Сейчас весь рынок смартфонов ожидает, когда Qualcomm отправит в продажу свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 топового уровня, однако уже есть данные, что у него производительность не такая уж высокая по сравнению с предыдущей моделью. Соответственно, компании придётся делать упор на какие-то другие функции или на пониженное потребление энергии, что не совсем позволяет выделиться на фоне конкурентов в глазах потенциальных покупателей. И если Snapdragon 8 Gen 2 окажется достаточно слабым в бенчмарках, то можно будет говорить в будущем о доминации Dimensity 9200. Ведь для большинства пользователей важнейшим параметром выбора смартфона является именно производительность.
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