MediaTek выпустит процессор Dimensity 9300 раньше конкурента

Согласно информации инсайдеров, компании MediaTek и Qualcomm планируют представить свои флагманские процессоры для смартфонов гораздо раньше, чем планировалось изначально. Более того, компания MediaTek может иметь преимущество со своим процессором Dimensity 9300, поскольку, как утверждается надёжными источниками, процессор будет запущен раньше, чем Snapdragon 8 Gen 3. Дело в том, что совсем недавно компания Qualcomm объявила, что её мероприятие Snapdragon Summit состоится в конце октября — именно на данном мероприятии компания планирует представить Snapdragon 8 Gen 3. При этом инсайдеры заявляют, что конкурент планирует выпустить свой процессор гораздо раньше, чтобы иметь преимущество над конкурентом — пока Qualcomm будет лишь думать над запуском своего флагманского процессора, MediaTek уже выпустит первые смартфоны со своей новинкой под капотом.

С другой стороны, мы не верим, что релиз с запасом в пару дней сыграет такую уж важную роль в вопросе того, кто именно будет занимать лидирующую позицию на рынке Android-смартфонов. Например, в прошлом году Dimensity 9000 был представлен раньше Snapdragon 8 Gen 1, плюс завод Qualcomm начал массовое производство намного позже, но компания всё равно легко вырвалась в лидеры рынка. С другой стороны, в этот раз как Dimensity 9300, так и Snapdragon 8 Gen 3, предположительно, будут массово производиться на более передовом 4-нм технологическом процессе N4P от TSMC. Это значит, что процессоры будут более или менее равными.
Смартфон Realme GT Neo5 SE порадует ценой …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями смартфона Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен оф…
Huawei Enjoy 60 получил батарею на 6000 мАч…
Компания Huawei представила смартфон Enjoy 60, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч…
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное испо…
В центре внимания у нас сегодня смартфон среднего ценового сегмента HONOR X9a, построенный на платформе S…
Смартфон Honor X7a вышел в России …
Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor X7a, рекомендованная цена которого составля…
Apple отложила новые ноутбуки до 2024 года…
Согласно разочаровывающим слухам от инсайдеров, компания Apple не планирует представлять процессоры M3 в …
Samsung Galaxy F54 получил батарею на 6000 мАч…
На YouTube появился первый обзор смартфона Samsung Galaxy F54, официальный релиз которого запланирован на…
Poco F5 Pro показали на тизере …
Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco объявил, что смартфоны Poco F5 и Poco F5 Pro будут представлены …
Раскрыт дизайн смартфона Google Pixel 8…
Сетевые инсайдеры поделились изображениями флагманских смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, официальн…
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor