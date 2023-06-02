MediaTek выпустит процессор Dimensity 9300 раньше конкурента

Согласно информации инсайдеров, компании MediaTek и Qualcomm планируют представить свои флагманские процессоры для смартфонов гораздо раньше, чем планировалось изначально. Более того, компания MediaTek может иметь преимущество со своим процессором Dimensity 9300, поскольку, как утверждается надёжными источниками, процессор будет запущен раньше, чем Snapdragon 8 Gen 3. Дело в том, что совсем недавно компания Qualcomm объявила, что её мероприятие Snapdragon Summit состоится в конце октября — именно на данном мероприятии компания планирует представить Snapdragon 8 Gen 3. При этом инсайдеры заявляют, что конкурент планирует выпустить свой процессор гораздо раньше, чтобы иметь преимущество над конкурентом — пока Qualcomm будет лишь думать над запуском своего флагманского процессора, MediaTek уже выпустит первые смартфоны со своей новинкой под капотом.

С другой стороны, мы не верим, что релиз с запасом в пару дней сыграет такую уж важную роль в вопросе того, кто именно будет занимать лидирующую позицию на рынке Android-смартфонов. Например, в прошлом году Dimensity 9000 был представлен раньше Snapdragon 8 Gen 1, плюс завод Qualcomm начал массовое производство намного позже, но компания всё равно легко вырвалась в лидеры рынка. С другой стороны, в этот раз как Dimensity 9300, так и Snapdragon 8 Gen 3, предположительно, будут массово производиться на более передовом 4-нм технологическом процессе N4P от TSMC. Это значит, что процессоры будут более или менее равными.