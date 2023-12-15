MediaTek заключила контракт с Apple на поставки модулей Wi-Fi 7

Согласно информации издания Economic News Daily, компания MediaTek выиграла заказы на чипы Wi-Fi 7 у ведущего американского производителя, что угрожает монополии Broadcom в области модулей связи для планшетов. Учитывая, что Apple в настоящее время является наиболее доминирующим игроком на рынке планшетов, можно смело заявить, что речь именно об этом производителе и заказе на модули связи от него. И это отличные новости для китайского гиганта, ведь теперь у него будет возможность выполнять заказы для компании топового уровня, чего раньше не было. Это откроет дверь в мир больших денег, крупных заказов и развития.

Стоит напомнить, что MediaTek также массово производит 5G-модемы, но Apple никогда не сотрудничала с компанией для использования их базовых модулей в своих продуктах, делая акцент на недавнем продлении лицензионного соглашения с Qualcomm, которое было продлено на три дополнительных года. Безусловно, есть возможность, что Apple в итоге предпочтёт поддерживать деловые отношения с Broadcom и Qualcomm, даже зная, что это не настолько выгодно в краткосрочной перспективе. Причина в том, что у MediaTek на текущий момент продукция ещё не проверена временем и качество может оказаться ниже, чем у конкурентов, а Apple никогда не жертвовала качеством ради выгоды. Так что будем следить за ситуацией, потому что во многом этот контракт может полностью изменить индустрию современных смартфонов и не только. Apple слишком уж серьёзный производитель.