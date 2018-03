Meizu 15, 15 Lite, 15 Plus и E3 показались на пресс-фото

В каталоге Android-смартфонов, опубликованном на сайте операционной системы, обнаружились некоторые подробности о смартфонах Meizu E3, 15 Plus, 15 Lite и 15, которые еще не были представлены официально. Итак, все модели получат сканера отпечатков пальцев и Android Nougat разных версий – 7.0 в 15 Plus, 7.1.1 в E3 и 15, 7.1.2 в 15 Lite. E3 получит 64 ГБ памяти, 15 Lite – 32/64 ГБ, а 15/15 Plus – 64/128 ГБ. Старшую модель оснастят 6 ГБ, остальные – 4 ГБ ОЗУ. Диагональ экрана E3 и 15 Plus равна 6 дюймов, 15 и 15 Lite – 5,5 дюйма.