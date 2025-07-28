Официально: iQOO Z10 Turbo+ готов к выходу

Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Z10 Turbo+ состоится в Китае уже в следующем месяце. Также производитель опубликовал пресс-изображение, демонстрирующее квадратный блок основной камеры с двумя модулями и окантовкой, а также плоской рамкой корпуса. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят тонкой батареей Blue Ocean Large ёмкостью 8000 мАч, тонким и лёгким корпусом, а также топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+.

Напомним, что несколько дней назад был представлен смартфон iQOO Z10R с 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчиками Sony IMX882) и 2 Мп, фронтальной разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, стереодинамиками, АКБ ёмкостью 5700 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт и корпусом толщиной 7,39 мм.