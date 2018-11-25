Meizu 15 Lite недорогой смартфон

Компания Meizu выпустила смартфон среднего варианта. Автономную работу Meizu 15 Lite обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой mCharge 3.0. Размеры смартфона 143,62 x 72,48 x 7,45 мм. Вес равен 145 граммам.Девайс оснащен основной камерой с 12-Мп модулем. На фронтальной панели размещена 20-мегапиксельная камера. Также заявлена поддержка 4G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS / ГЛОНАСС и наличие дактилоскопического сканера.Meizu 15 Lite базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 626 от Qualcomm, за графику отвечает Adreno 506. Дисплей получил размер 5,46-дюйма с Full HD разрешением (1920 х 1080 пикселей). О стоимости смартфона пока неизвестно.