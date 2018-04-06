Meizu 15 Plus и его характеристика

Компания Meizu выпустит смартфон во второй половине года с заманчивыми характеристиками. Модель 15 Plus получила главную камеру с оптическими модулями 12 МП и 20 МП. Селфи-камера имеет разрешение 20 МП. Батарея имеет емкость 3430 мАч. Аппарат собран на базе чипсета Samsung Exynos 8895. Девайс оснащен ОЗУ на 4 либо 6 ГБ, объем внутреннего флэша 64 либо 128 ГБ.Корпус новых девайсов изготовлен из металла. AMOLED-экран имеет соотношение сторон 16:9. У базовой модели смартфона дисплей имеет размер 5,46 дюйма и разрешение 1920 х 1080 пикселей - Full HD. А вот Meizu 15 Plus получил более солидный экран на 5,95 дюйма и разрешение нового стандарта Quad HD, то есть 2560 x 1440 пикселей. О стоимости пока не известно.