Meizu 15 Plus все о новинки

Meizu 15 Plus смартфон для молодой категории людей. Флагман Meizu 15 Plus компании получит 5,95" AMOLED-экран с разрешением 2560х1440 точек, аккумулятор на 3430 мАч, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, двойную основную камеру (12 Мп + 20 Мп), 20-Мп фронталку, восьмиядерный чипсет с частотой 2,5 ГГц и ОС Android Nougat «из коробки». Габариты флагмана составят 153,8х78,35х7,25 мм, вес – 178 г. Расцветок четыре: матовая чёрная, матовая золотистая, полированная чёрная и белая. Стоимость смартфона составит 300 долларов.