Meizu 15 и его характеристики

Meizu 15 смартфон с насыщенной начинкой. Аппарат Meizu 15 оснастят 5,46" AMOLED-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, аккумуялтором на 2940 мАч, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой (12 Мп + 20 Мп), 20-Мп фронталкой, восьмиядерным чипсетом с частотой 2,2 ГГц и ОС Android Nougat «из коробки». Размеры смартфона – 143х72х7,25 мм, вес – 152 г. Расцветок четыре: полированная чёрная, керамическая белая, полированная золотистая и полированная синяя. О стоимости пока не известно.