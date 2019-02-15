Meizu 16 Plus Sound Color стоит слишком дорого

Официально представлен смартфон Meizu 16 Plus Sound Color, который разработчики создавали специально для фанатов музыки, которые хотят от своего смартфона максимум качества звука. Однако, если посмотреть на характеристики продукта, то вы заметите, что отличий от оригинального смартфона нет вовсе — тот же процессор и та же оперативная память, тот же дизайн, камера и дисплей. Вся суть в том, что в комплекте со смартфоном идут наушники Astell&Kern Billie Jean и усилитель для наушников Astell&Kern XB10. Именно благодаря этим устройствам обычный смартфон может выдавать качество картинки на совершенно новом уровне. Стоимость смартфона составляет 650 долларов, что довольно дорого даже по меркам современного рынка. Меломанам понравится.