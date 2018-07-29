Meizu 16 Plus с хорошим дисплеем

2018-07-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - 16 Plus ; [99]
Meizu 16 Plus получат встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, а также режим Always On Display для вывода важной информации (время, дата, состояние аккумулятора) на выключенный дисплей устройства. В основу флагманской линейки ляжет чипсет Snapdragon 845, а Flyme OS переедет на Android Oreo, 6,5” AMOLED-панели с разрешением 2160 х 1080 точек (402 и 375 ppi соответственно). Участников Meizu-форумов заинтересовал вопрос качества отображения картинки на столь больших экранах, связанный с зернистостью, свойственной многим AMOLED-экранам. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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