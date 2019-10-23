Meizu 16T официально представили

Компания Meizu, о которой уже все давно забыли, решила все же умирать и вернуться на рынок смартфонов с новым флагманским смартфоном. Это довольно интересный продукт, который получил название Meizu 16T, и стоит флагман всего 280 долларов. При этом в плане начинки у гаджета все очень хорошо, ведь там 855 «дракон», 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, большой экран 6,5 дюйма и батарея на 4000 мАч. Этого хватит, чтобы вы получали удовольствие от поглощения контента за вполне разумные деньги. Есть еще две более продвинутые версии, но самая крутая из них стоит вовсе 350 долларов и это уже совсем не так вкусно и привлекательно, как хотелось бы. А вот базовая версия стоит своих денег на сто процентов и вот она может покорить рынок.