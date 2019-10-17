Meizu 16T представят 23 октября

Официальный образ Meizu 16T, который прибывает 23 октября, был передан вице-президентом компании. Изображения демонстрируют заднюю сторону 16T и подтверждает наличие тройной настройки камеры, выровненной по вертикали в верхнем левом углу. Внизу камеры находится модуль вспышки, а чуть ниже в центре логотип Meizu.

Из списков AnTuTu и TENAA мы знаем, что он будет оснащён Snapdragon 855 SoC и двумя версиями памяти - 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Meizu 16T получил 6,5-дюймовый дисплей FHD + с 16 МП селфи-камерой. На спине тройной модуль камеры 12 МП+10МП+5МП. Смартфоном будет управлять Android Pie прямо из коробки, а питать устройство аккумулятор 4400 мАч.