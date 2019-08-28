Meizu 16s Pro с Super AMOLED дисплеем и Snapdragon 855 Plus от $376

Сегодня в Китае, компания Meizu провела презентацию нового флагманского смартфона Meizu 16s Pro.

Новинка внешне ничем не отличается от младшего брата Meizu 16s. Такой же 6.2-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей без вырезов. По словам компании, дисплей стал на 25% отзывчивей, чем у Meizu 16s.

Meizu 16s Pro основную камеру оснастили тройным модулем. Главный сенсор Sony IMX586 на 48 Мп со светосилой f/1.7 и оптической стабилизацией (OIS).

20-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX350 с f/2.4 и 16-мегапиксельный «ширик» Sony IMX481 с f/2.2 и углом охвата 117 градусов. Фронтальная камера в аппарате на 20 Мп с функциями ИИ и режимом AI beauty. Через неё также работает функция Face Unlock.

Смартфон получил новый процессор Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2.96 ГГц, 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ ПЗУ UFS 3.0 и аккумулятор на 3700 мАч с быстрой 24-ваттной зарядкой.

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