Meizu 16s и его функции

Компания Meizu выпустила смартфон бюджетного смартфона. О главной камере будущего флагмана, в которой будет использован оптический модуль Sony IMX 580. Вероятно, Джек Вонг оговорился. Правильное название сенсора Sony IMX 586. Он был официально представлен в июле 2018 года, его разрешение составляет 48 МП. Этот компонент станет основным в тыльной камере Meizu 16s, а всего в камере будет три оптических блока.Центральным процессором в новом флагмане бренда станет свежий чипсет от Qualcomm, который был представлен недавно – Snapdragon 855. Ранее эта микросхема проходила под названием Snapdragon 8150.Стоимость смартфона составит 500 долларов.