Meizu 16s опередил Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max в AnTuTu

На прошлой неделе в популярном бенчмарке AnTuTu впервые был протестирован флагманский смартфон Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Сегодня издания GSM Arena опубликовали рейтинг протестированных ими смартфонов, в котором Meizu 16s оказался быстрее Xiaomi Mi 9, Oppo Reno 10x zoom, Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max. Впрочем, напомним, что сравнивать в AnTuTu Android-смартфоны и iPhone не очень корректно. Разработчики тестового пакета неоднократно об этом напоминали. Однако результаты Meizu 16s не становится от этого менее впечатляющими. Напомним, что смартфон должен получить топовый чипсет Snapdragon 855, 48-Мп камеру, модуль NFC и почти безрамочный дисплей без вырезов.