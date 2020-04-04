Meizu 17 Pro получит незаметную фронтальную камеру. Рендеры

Авторитетный искатель утечек @AndroidSaint поделился новыми рендерами флагманского смартфона Meizu 17 Pro, который еще не был представлен официально. Обратите внимание, насколько крохотной и незаметной получилась у Meizu врезанная в угол дисплея фронтальная камера. Отметим горизонтально ориентированный блок тыльной камеры, которая состоит из пять модулей и лазерного помощника автофокуса с кольцевой светодиодной вспышкой посередине. Устройству также прочат платформу Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей.