Meizu 17 Pro получит очень быструю беспроводную зарядку

Компания Meizu поделилась очередным тизером, который на этот раз посвящен топовому смартфону Meizu 17 Pro. Производитель подтвердил, что аппарат получит беспроводную зарядку мощностью 27 Вт. Устройству также прочат основную квадро- или пентакамеру, топовую платформу Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей. Официальная онлайн-презентация флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro ожидается 8 мая.