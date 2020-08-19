Meizu 17 и 17 Pro получили важное обновление

Компания Meizu объявила о выходе важного обновления для китайских версий смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Из нововведений отметим новый игровой центр, поддержку тактильной обратной связи в сторонних приложениях, увеличенное время затемнения дисплея при обнаружении лица, оптимизированный режим многозадачности и обновленный Meizu Pay. Не мене важным можно считать исправление аж 23 ошибок, найденных пользователями. Ранее Meizu открыла программу обмена с доплатой смартфонов Meizu 16th, Meizu 16th Plus, Meizu 16s, Meizu 16Xs, Meizu 16s Pro и Meizu 16T на Meizu 17 или Meizu 17 Pro. Максимальная цена оценки смартфона составляет 335 долларов.