Meizu 18 Pro подешевел до 490 долларов

Китайский магазин JD в рамках распродажи 618 снизил цену на флагманский смартфон Meizu 18 Pro до рекордной цены в 490 долларов. Речь идет о варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Версия с 8/256 ГБ теперь предлагается за 565 долларов.

Напомним, что Meizu 18 Pro оснащается мощным процессором Snapdragon 888, 6,7-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, флеш-памятью UFS 3.1 и ОЗУ LPDDR5, модулями Wi-Fi 6E и NFC, крупной тепловой трубкой, быстрой зарядкой мощностью 40 Вт и поддержкой беспроводной зарядки, батареей ёмкостью 4500 мАч, селфи-камерой разрешением 44 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 32 Мп (сверхширик), 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), модулем 3D ToF и оптической стабилизацией.