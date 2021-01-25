Meizu 18 готовится к релизу

Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S2, iQOO 7 и Vivo X50 Pro + — это некоторые из телефонов на базе Snapdragon 888, которые официально были представлены в последние недели. Свежая информация показывает, что Meizu готовится к запуску линейки Meizu 18 с процессором Snapdragon 888 в ближайшее время в Китае. Полный список характеристик смартфона Meizu 18 был недавно обнаружен на платформе китайского ритейлера Pinduoduo. Важно отметить, что в настоящее время нет ни слова об официальных характеристиках серии Meizu 18. Ходят слухи, что в линейку войдут две модели, а именно Meizu 18 и Meizu 18 Pro, но верить этой информации сейчас рановато. Всё же производитель длительное время находился в условном отдыхе от релизов после ряда неудач, а значит, стоит подождать анонса.