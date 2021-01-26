Meizu 18 лишится комплектного зарядного устройства

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Meizu 18, которые были сертифицированы в Китае под модельными номерами M181Q и M191Q. По словам источника, обе модели получат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 и батареи ёмкостью 4000 и 4500 мАч соответственно. Еще одна подробность о грядущих новинках обнаружилась в базе данных другого регулятора – 3С. Отмечается, что в комплект поставки смартфонов не войдет адаптер питания.

Предыдущие слухи прочили Meizu 18 OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, перископный модуль в тыльной камере, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40-55 Вт.
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